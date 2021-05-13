Коларов покинет «Интер» по окончании сезона

Как сообщает Corriere dello Sport, клуб расстанется с футболистом из-за финансовых проблем.

Ранее в СМИ уже сообщалось о том, что владельцы «Интера» понесли значительные убытки в период пандемии, поэтому в межсезонье руководство постарается избавиться от игроков с самыми высокими гонорарами в команде.

Зарплата серба составляет три миллиона евро в год.

В настоящее время Коларов начнет проходить реабилитацию после перенесенной операции по удалению грыжи поясничного диска.

В текущем сезоне защитник провел всего семь матчей в составе «нерадзурри», в которых отметился одной голевой передачей.