Джанлуиджи Буффон: Мне звонили из «Фламенго», но я останусь поближе к дому

Джанлуиджи Буффон в интервью для TNT Brazil рассказал о том, что бразильский клуб «Фламенго» предлагал ему контракт.

«Мне звонили из «Фламенго», но я останусь поближе к дому, – отметил Буффон. – Я не знаю, в чем заключается секрет моего футбольного долголетия. Думаю, что все зависит от характера, состояния тела и удачи».

Ранее Буффон сообщил, что расстанется с «Ювентусом» после завершения нынешнего сезона. В текущем чемпионате Италии он провел восемь матчей, трижды отыграв «на ноль».

Итальянские СМИ сообщали, что 43-летний вратарь может остаться в серии А, став игроком «Ромы» или «Аталанты».