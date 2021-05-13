Андрей Червиченко – о возможном уходе Ларссона: Квалификацию Лиги чемпионов надо кем-то выигрывать

«Наступает трансферное окно, и мы будем читать эту чушь каждый день.

Важно по Ларссону – попадет ли «Спартак» в Лигу чемпионов. Квалификацию надо кем-то выигрывать. «Спартаку» в последнем раунде достанется неслабая команда и без хороших нападающих пройти будет сложно.

Сейчас нет логики в продаже Ларссона. Если агент начал говорить, то, возможно, они хотят большую зарплату. Все-таки Ларссон стал ключевым форвардом. При этом, насколько я знаю, зарплата у него самая низкая среди спартаковского нападения. И логично, что агент ставит так вопрос», – приводит слова Червиченко «Спорт день за днем».

В текущем сезоне швед провел 28 матчей, в которых забил 15 голов и сделал пять результативных передач.

Действующий контракт 23-летнего футболиста рассчитан до 30 июня 2023 года, а его стоимость оценивается в 11 миллионов евро.