Нападавший на Фетисова будет находиться под домашним арестом до 10 июля

«Постановлением Перовского районного суда г. Москвы от 13.05.2021 г. в удовлетворении ходатайства следователя СО Отдела МВД России по району Новокосино г. Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Боровкова Ж.А. — отказано. Избрана в отношении Боровкова Ж.А. мера пресечения в виде домашнего ареста до 10 июля», — цитирует «Чемпионат» пресс-секретаря Перовского районного суда города Москвы Татьяны Павлюк.

Напомним, 9 мая Боровков напал на Фетисова и причинил ему телесные повреждения. По итогам госпитализации врачи диагностировали у последнего открытую черепно-мозговую травму.

В отношении Боровкова правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по части первой статьи 111 Уголовного кодекса РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что следствием рассматривается версия о совершении преступления в связи с профессиональной деятельностью Фетисова.