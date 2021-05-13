«Динамо» оформило золотой дубль, одолев «Зарю» в дополнительное время в финале Кубка Украины

В финале Кубка Украины киевское «Динамо» обыграло луганскую «Зарю» в экстра-тайме со счетом 1:0.

Основное время завершилось вничью 0:0, а на 98-й минуте единственный гол забил полузащитник бело-голубых Виталий Цыганков.

На исходе первой половины дополнительного времени (105+2) у Цыганкова был шанс оформить дубль, но пенальти в его исполнении парировал боснийский вратарь «Зари» Никола Василь.

Матч прошел в Тернополе.

«Динамо» завоевало Кубок Украины в 13-й раз и догнало по этому показателю донецкий «Шахтер», с которым ранее работал нынешний главный тренер киевлян Мирча Луческу. Для румына нынешняя победа в турнире стала седьмой.