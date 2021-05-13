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13 мая 22:15
автор: Александр Шульгин

Александр Ширко: Если «Спартак» попадет в Лигу чемпионов, стоимость Ларссона возрастет

Бывший нападающий московского «Спартака» Александр Ширко порассуждал о раскладах в борьбе за второе место в РПЛ, а также прокомментировал информацию о возможной продаже красно-белыми шведского нападающего Джордана Ларссона.

«Шансы «Спартака» на серебро сейчас выглядят предпочтительнее, чем у «Локомотива», но предстоящий матч против «Ахмата» представляется мне достаточно тяжелым. Надеюсь на победу или хотя бы ничью.

Что касается «Локомотива», то ему нужно добиваться в предстоящем матче против «Урала» максимального результата в надежде на то, что «Спартак» оступится. «Локомотив» — фаворит этого матча: железнодорожники находятся в хорошем настроении после победы в кубковом финале.

По поводу продажи Ларссона: в современном футбольном мире 15 миллионов — это как-то мало. Здесь есть нюансы: если «Спартак» попадет в Лигу чемпионов и швед останется, то, как только команда начнет выступать в престижном турнире, и футболист проявит себя, цена его трансфера возрастет», - приводит слова Ширко телеканал «Матч ТВ».

В текущем сезоне форвард провел 28 матчей, в которых забил 15 мячей и отдал пять результативных передач.

Напомним, в заключительном туре РПЛ «Спартак» сыграет в гостях с «Ахматом», а «Локомотив» дома примет «Урал». Для завоевания серебряных медалей и путевки в квалификацию Лиги чемпионов красно-белым достаточно сыграть вничью. В случае равенства очков преимущество получат железнодорожники за счет лучшей разницы мячей в очных встречах.

Игры 30-го тура пройдут 16 мая и начнутся в 14:00 по московскому времени.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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