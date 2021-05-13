Источник: «Барселона» согласовала двухлетний контракт с Агуэро

Diario Sport сообщает, что «Барселона» согласовала контракт с форвардом Серхио Агуэро, которому 2 июня исполнится 33 года.

Аргентинец заключит соглашение с каталонским клубом на два сезона и присоединится к новой команде 1 июля на правах свободного агента после расставания с «Манчестер Сити».

Как утверждает источник, Агуэро снизил требования по зарплате, чтобы иметь возможность выступать за «Барселону» вместе с товарищем по сборной Аргентины Лионелем Месси.

С 2006 по 2011 годы Серхио уже играл в Испании в составе мадридского «Атлетико», а затем перешел в «Манчестер Сити» за 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне аргентинец из-за травм провел лишь 18 матчей за команду Хосепа Гвардиолы, забив четыре мяча и сделав одну голевую передачу.