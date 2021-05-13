Тикнизян может перейти в «Локомотив»

Полузащитник ЦСКА и молодежной сборной России Наир Тикнизян может продолжить карьеру в московском «Локомотиве».
Как сообщает «Спорт-Экспресс», приобретение 22-летнего футболиста является личной инициативой главного тренера железнодорожников Марко Николича.
Руководство армейского клуба будет принимать решение по трансферу игрока по окончании сезона.
Соглашение Тикнизяна с ЦСКА рассчитано до 30 июня 2025 года.
В ткущем сезоне хавбек провел 27 матчей, в которых забил один мяч и сделал одну голевую передачу.