Уже вылетевший из серии А «Кротоне» дома обыграл «Верону»

В матче 36-го тура чемпионата Италии «Кротоне» на своем поле обыграл «Верону» с результатом 2:1.

На второй минуте счет открыл алжирский полузащитник хозяев Адам Унас, а на 75-й после его передачи отличился бразильский форвард Жуниор Мессиас.

На 87-й минуте защитник «Кротоне» Сальваторе Молина срезал мяч в свои ворота.

«Кротоне» занимает предпоследнее 19-е место, набрав 21 очко. У команды Серсе Косми уже нет шансов сохранить прописку в серии А.

«Верона», имея 43 очка, находится на 10-й строчке турнирной таблицы.