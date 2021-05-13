Дортмундская «Боруссия» выиграла Кубок Германии, разгромив «Лейпциг»

В составе «шмелей» по дублю оформили Джейдон Санчо и Эрлинг Холанд.
Подопечные Юлиана Нагельсманна смогли ответить лишь одним точным ударом Даниэля Ольмо.
Для «Боруссии» этот кубок стал пятым в истории команды.
Кубок Германии
Финал
В составе «шмелей» по дублю оформили Джейдон Санчо и Эрлинг Холанд.
Подопечные Юлиана Нагельсманна смогли ответить лишь одним точным ударом Даниэля Ольмо.
Для «Боруссии» этот кубок стал пятым в истории команды.
Кубок Германии
Финал
«РБ Лейпциг» - «Боруссия» (Дортмунд) – 1:4 (0:3)
Голы: Ольмо, 71 - Санчо, 5, 45; Холанд, 28, 87
«Лейпциг»: Гулачи, Упамекано, Забицер, Айдара (Хенрихс, 70), Хван, Колстерманн, Серлот (Поульсен, 46), Мукиеле (Лаймер, 62), Хальстенберг, Ольмо, Кампль (Форсберг, 62).
«Боруссия» (Дортмунд): Бюрки, Санчо (Менье, 89), Дауд (Делейни, 74), Холанд, Ройс (Брандт, 90), Геррейро, Хуммельс, Аканджи, Беллингхэм (Азар Т., 46), Джан, Пищек.
Предупреждения: Упамекано, 45; Ольмо, 81 – Джан, 15; Беллингхэм, 25; Дауд, 50; Санчо, 81; Хуммельс, 90
13 мая. Берлин. Олимпийский стадион. Без зрителей.