Дубль Фирмино помог «Ливерпулю» в гостях обыграть «Манчестер Юнайтед»

В перенесенном матче 34-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на своем поле уступил «Ливерпулю» с результатом 2:4.
На 10-й минуте Бруну Фернандеш вывел манкунианцев вперед, но затем гости добились перевеса 3:1. Диогу Жота сравнял счет на 34-й минуте, а перед перерывом Роберто Фирмино (45+3) вывел команду Юргена Клоппа вперед. На 47-й бразильский форвард «Ливерпуля» оформил дубль.
На 68-й Маркус Рашфорд до минимума сократил отставание «МЮ», исполнив точный удар с левой после передачи Эдинсона Кавани, однако отыграться хозяевам «Олд Траффорд» не удалось.
Итоговый счет на 90-й минуте установил Мохаммед Салах, реализовав выход один на один после передачи Кертиса Джонса.
Напомним, что игра должна была состояться еще 2 мая, но ее пришлось перенести из-за протестов фанатов «Манчестер Юнайтед» против американских владельцев клуба.
Команда Оле-Гуннара Сульшера впервые по ходу нынешнего чемпионата проиграла два матча подряд. 11 мая она уступила 1:2 в домашней игре против «Лестера».
«МЮ», оставшись с 70 очками после 36 встреч, занимает второе место, гарантировав себе место в Лиге чемпионов.
«Ливерпуль», набрав 60 очков в 35 матчах, поднялся на пятое место, обогнав лондонский «Вест Хэм».
16 мая команда Клоппа в гостях сыграет с «Вест Бромвичем». 18 мая «Манчестер Юнайтед» примет «Фулхэм».
Чемпионат Англии
Матч 34-го тура
«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» – 2:4 (1:2)
Голы: Бруну Фернандеш, 10, Рашфорд, 68 – Жота, 34, Роберто Фирмино, 45+3, 47, Салах, 90.
«Манчестер Юнайтед»: Дин Хендерсон, Ван-Биссака, Байи (Матич, 86), Линделеф, Шоу, Мактоминей, Фред (Гринвуд, 63), Рашфорд, Бруну Фернандеш, Погба, Кавани.
«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Филлипс, Р.Уильямс, Робертсон, Тьяго Алькантара, Фабиньо, Вейналдум (Джонс, 74), Салах (Н.Уильямс, 90+2), Роберто Фирмино, Жота (Мане, 74).
Предупреждения: Байи, 48, Мактоминей, 79 – Кавани, 85.