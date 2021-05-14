Дубль Фирмино помог «Ливерпулю» в гостях обыграть «Манчестер Юнайтед»

В перенесенном матче 34-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на своем поле уступил «Ливерпулю» с результатом 2:4.

На 10-й минуте Бруну Фернандеш вывел манкунианцев вперед, но затем гости добились перевеса 3:1. Диогу Жота сравнял счет на 34-й минуте, а перед перерывом Роберто Фирмино (45+3) вывел команду Юргена Клоппа вперед. На 47-й бразильский форвард «Ливерпуля» оформил дубль.

На 68-й Маркус Рашфорд до минимума сократил отставание «МЮ», исполнив точный удар с левой после передачи Эдинсона Кавани, однако отыграться хозяевам «Олд Траффорд» не удалось.

Итоговый счет на 90-й минуте установил Мохаммед Салах, реализовав выход один на один после передачи Кертиса Джонса.

Напомним, что игра должна была состояться еще 2 мая, но ее пришлось перенести из-за протестов фанатов «Манчестер Юнайтед» против американских владельцев клуба.