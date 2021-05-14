«Монако» вышел в финал Кубка Франции, обыграв «Румийи Вальер», Головин забил гол

В составе победителей отличились Орельен Тчуаэмени, Виссам Бен-Йеддер, Сеск Фабрегас и Александр Головин. Еще один мяч футболисты «Румийи Вальера», проводившего матч на домашнем стадионе, забили в свои ворота - автогол на счету Артура Бозона.

У хозяев голом отметился Алекси Пеже, открывший счет в середине первого тайма.

Александр Головин появился на поле на поле на 71-й минуте, заменив Кевина Фолланда, и спустя 11 минут аккуратным ударом отправил мяч в угол ворот Дана Делоне. Этот мяч стал для россиянина пятым в сезоне: еще четырежды Александр отличился в играх чемпионата.

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