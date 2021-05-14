Семин поздравил Луческу с золотым дублем во главе киевского «Динамо»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и киевского «Динамо» Юрий Семин поздравил Мирчу Луческу с золотым дублем во главе команды из столицы Украины.

«Динамо» Киев – чемпионы и обладатели Кубка! Поздравляю! Мирча Луческу пришел и все выиграл! Пример победного спортивного долголетия», – написал Семин в инстаграме.

Юрий Павлович работал с киевским «Динамо» с 2007 по 2009 годы, а также с 2010-го по 2012-й.

Бывший главный тренер «Шахтера» и «Зенита» Луческу возглавил бело-голубых в прошлом году и в первом же сезоне привел команду к победе в чемпионате УПЛ и завоеванию Кубка Украины. В финале «Динамо» в дополнительное время обыграло «Зарю» со счетом 1:0.

29 июля румыну исполнится 76 лет.