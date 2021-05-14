«Реал» разгромил «Гранаду» и до двух очков сократил отставание от «Атлетико» в борьбе за титул

В 36-м туре чемпионата Испании «Гранада» на своем поле уступила «Реалу» с результатом 1:4.

К перерыву мадридский клуб вел 2:0 благодаря голам Луки Модрича (17-я минута) и Родриго (45+1).

На 71-й форвард хозяев Хорхе Молина отквитал один мяч, однако затем гости еще дважды поразили ворота Руя Силвы. На 75-й после передачи Эдена Азара отличился Альваро Одриосола, а на 76-й Карим Бензема сделал перевес «Реала» крупным.

Команда Зинедина Зидана занимает второе место, набрав 78 очков. У лидера чемпионата «Атлетико» – 80.

«Гранада» с серией из трех поражений находится на 10-й строчке таблицы, имея 45 очков.