Юрген Клопп: Великий матч – впервые обыграть «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» вдвойне приятно

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» в перенесенном матче 34-го тура чемпионата Англии.

«Это был великий матч, – отметил Клопп в интервью для Sky Sports. – Все дерби должны быть такими. Для меня это первая победа на «Олд Траффорд», а потому мне вдвойне приятно. Мы играли хорошо, а потому полностью заслужили такой результат. Мы очень хорошо отреагировали на пропущенные мячи. Да, в начале игры наша полузащита выглядела немного шатко, но потом Тьяго Алькантара с партнерами собрались, и мы заиграли лучше. Отмечу, что Александр-Арнольда провел очередной шикарный матч. Когда счет стал 3:2, пришлось понервничать, но в итоге мы забили такой нужный четвертый гол».

Ранее Клопп никогда не побеждал на «Олд Траффорд». Прошлый раз мерсисайдцы обыгрывали «Манчестер Юнайтед» на выезде 16 марта 2014 года, когда команду тренировал Брендан Роджерс.

«Ливерпуль», набрав 60 очков в 35 матчах, поднялся на пятое место, обогнав лондонский «Вест Хэм».