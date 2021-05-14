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14 мая 01:59
автор: Виктор Шарафудинов

Оле-Гуннар Сульшер: Недопустимо пропускать такие простые голы

«Манчестер Юнайтед» на своем поле уступил «Ливерпулю».

Главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал поражение в домашней игре против «Ливерпуля» со счетом 2:4.

«Недопустимо пропускать такие простые голы, – цитирует Сульшера сайт телерадиокомпании BBC. – Мы очень хорошо начали матч, но не смогли развить свое преимущество. В первом тайме нужно было сделать больше. Печально то, что мы пропустили незадолго до перерыва после стандартного положения. Во втором тайме мы пропустили в первые 80 секунд, и дальше было тяжело. Мы позволили «Ливерпуля» соскочить с крючка и не смогли воспользоваться не лучшей игрой соперника. Нужно извлечь урок из этой ситуации».

Манкунианцы не проигрывали «Ливерпулю» на «Олд Траффорд» с марта 2014 года.

«МЮ», оставшись с 70 очками после 36 встреч, занимает второе место, гарантировав себе место в Лиге чемпионов.

Чемпионский титул себе досрочно гарантировал «Манчестер Сити».

источник: BBC
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