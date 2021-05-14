«Рома» и «Аталанта» проявляют заинтересованность в подписании Буффона

«Рома» и «Аталанта» проявляют наиболее серьезную заинтересованность в подписании голкипера туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона, ранее заявлявший об уходе из команды по окончании сезона, сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica.

Как утверждается в источнике, еще одним вариантом для Буффона могла бы стать «Парма», в которой стартовала его футбольная карьера, однако вылет этой команды во второй дивизион итальянского чемпионата снижает вероятность этого возвращения.

Напомним, Буффон выступает за «Ювентус» с 2001 года. За это время он провел в другом клубе лишь один сезон, отыграв в ПСЖ, после чего в 2019 году вернулся в Турин. В общей сложности Джанлуиджи провел за «Ювентус» 683 матча, в 322 из которых сохранил ворота в неприкосновенности.

В текущем чемпионате Италии чемпион мира 2006 года провел восемь матчей, трижды отыграв «на ноль».