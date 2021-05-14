Источник: Криштиану Роналду близок к возвращению в «Спортинг»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в одном шаге от возвращения в «Спортинг», сообщает Cuatro.

По информации источника, португалец в связи с постоянной критикой желает расторгнуть контракт с «Ювентусом» для перехода в «Спортинг», ради чего готов пойти на серьезное снижение зарплаты.

Напомним, что Роналду проводит в составе «Юве» третий сезон, став игроком, который быстрее всех забил сто мячей, выступая за «старую сеньору».

Ранее мать нападающего Долореш Авейру заявила фанатам «Спортинга», что попросит сына вернуться в родной клуб, в котором тот играл с июля 2002 по август 2003 года, после чего был выкуплен «Манчестером Юнайтед» за 19 млн евро.