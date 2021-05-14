Подозреваемый в нападении на медиадиректора «Спартака» рассказал о произошедшем конфликте

Подозреваемый в нападении на директора по связям с общественностью «Спартака» Антона Фетисова Жафар Боровков рассказал с чего начался конфликт между ними.

«Я не понимал, что он от меня хотел. Он меня провоцировал, я толкнул его, он меня. После чего нас пытались разнять и подошел вот товарищ, друг, я не знаю. Так получилось, что я его ударил.

Проявлял ли агрессию второй человек? Непонятно было, то ли он мне что-то хотел сделать, то ли ему может помочь, - приводят слова Боровкова Вести.Ru.

Напомним, подозреваемый причинил Фетисову телесные повреждения. По итогам госпитализации врачи диагностировали у последнего открытую черепно-мозговую травму.