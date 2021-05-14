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14 мая 08:54
автор: Максим Скороходов

«Оренбург» и «Алания» получили лицензии для выступления в ФНЛ

Девять клубов лиги получили разрешение выступать во втором по значимости дивизионе страны, одной команде было отказано в получении лицензии.

Пресс-служба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) опубликовала список клубов, получивших лицензию на выступление в турнире в сезоне-2021/22.

Лицензирование прошли «Акрон», «Алания», «Краснодар-2», «Нефтехимик», «Оренбург», «Спартак-2», «Чайка», «Факел» и «Шинник».

В то же время «Динамо-Брянск» получил отказ в получении лицензии на участие в ФНЛ, 26 мая клуб может обжаловать данное решение.

Следующее заседание комиссии по лицензированию пройдет 14 мая.

Напомним, что «Оренбург» досрочно занял второе место в ФНЛ и по спортивному принципу заслужил повышение в классе, а «Алания» за тур до конца чемпионата занимает четвертую строчку, дающее право сыграть в стыковых матчах за право выступить в следующем сезоне российской премьер-лиги, но обе команды не смогли пройти лицензирование на выступление в высшем дивизионе страны.

источник: ФНЛ
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