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Португалия - Сегунда 18:30 УД Оливейренсе 0 Академику 0
Италия - Серия А 19:00 Умана Рейер 0 Динамо Сассари 0
Италия - Серия А 20:00 Олимпия Милан 0 Доломити Энерг 0
Болгария - Первая лига 20:00 Монтана 0 Славия С 0 П1 2.70 Х 3.00 П2 2.65
Италия - Серия А 21:45 Виртус Болонья 0 Тревизо 0
Италия - Серия А 21:45 Бриндизи 0 Триест 0
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14 мая 09:14
автор: Евгений Лиманский

Пищек – о победе в финале Кубка Германии: Хотел завершить карьеру трофеем

Накануне дортмундская «Боруссия» нанесла крупное поражение «РБ Лейпциг» со счетом 4:1.

Польский защитник «шмелей» Лукас Пищек поделился эмоциями от победы своей команды в финале Кубка Германии.

«Сегодня я очень счастлив. Всегда говорил, что продлевал контракт с «Боруссией» в надежде завершить карьеру чемпионством или трофеем. Горд, что мы это сделали. Спасибо команде за выступление, оставлю этот день с собой на всю жизнь», – цитирует Пищека пресс-служба клуба.

Напомним, 35-летний Лукас Пищек выступает в «Боруссии» с 2010 года. В составе дортмундцев он провел 381 игру, забив 19 голов и сделав 64 результативные передачи.

источник: Sport24.ru
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