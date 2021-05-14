Пищек – о победе в финале Кубка Германии: Хотел завершить карьеру трофеем

Польский защитник «шмелей» Лукас Пищек поделился эмоциями от победы своей команды в финале Кубка Германии.

«Сегодня я очень счастлив. Всегда говорил, что продлевал контракт с «Боруссией» в надежде завершить карьеру чемпионством или трофеем. Горд, что мы это сделали. Спасибо команде за выступление, оставлю этот день с собой на всю жизнь», – цитирует Пищека пресс-служба клуба.

Напомним, 35-летний Лукас Пищек выступает в «Боруссии» с 2010 года. В составе дортмундцев он провел 381 игру, забив 19 голов и сделав 64 результативные передачи.