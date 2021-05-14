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14 мая 09:41
автор: Максим Скороходов

Директор «Тамбова» поддержал решение РФС не выдавать «Оренбургу» лицензию на выступление в РПЛ

Тамбовская команда, выступающая в РПЛ в другом городе в виде исключения, подала заявление о банкротстве.

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков поддержал решение Российского футбольного союза (РФС) не выдавать «Оренбургу» лицензию, дающую право выступать в российской премьер-лиге (РПЛ).

«Считаю, что РФС абсолютно правильно и обоснованно отказывает «Оренбургу» в получении лицензии. Даже на нашем примере видно, что ни к чему хорошему такие исключения не приводят. Это болезненно и неприятно, но нужно это признать. В чем была проблема заранее позаботиться о реконструкции стадиона? Тем более если перед командой стояла задача вернуться в РПЛ и об этом было известно еще в начале сезона», - приводит слова Худякова Sport24.ru.

Напомним, что «Оренбург» не получил разрешение на участие в РПЛ из-за недостаточной вместимости стадиона. Член попечительского совета клуба Василий Столыпин заявил, что «Оренбург» будет обжаловать данное решение в CAS.

источник: Sport24.ru
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