Первый тренер Головина: Когда есть возможность - всегда смотрю игры «Монако»

Александр Плясунов, первый тренер Александра Головина, рассказал, что смотрел полуфинальный матч Кубка Франции между «Монако» и «Рюмийи-Вальером» (5:1), в котором российский полузащитник «монегасков» отличился забитым мячом.

«Видел этот гол по телевизору. Когда есть возможность - всегда смотрю игры «Монако». Рад, что Саша забил. Конечно, буду смотреть финал против «ПСЖ» и переживать за Сашу и «Монако». Какие у него перспективы? Не буду об этом говорить. Все зависит от его игры. Как будет себя показывать - такие и буду перспективы», – приводит слова Плясунова «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в финале, который пройдет 19 мая, «Монако» сыграет с «ПСЖ», прошедшим по пенальти «Монпелье».