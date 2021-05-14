Александр Самедов: На мой взгляд, Смолов достоин места в сборной, но надо уважать выбор Черчесова

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов оценил решение Станислава Черчесова не включать в расширенный список Евро-2020 нападающего московского «Локомотива» Федора Смолова.

«На мой взгляд, Смолов достоин места в сборной, но надо уважать выбор Станислава Черчесова. В предстоящем туре Федор будет бороться за возможность попасть в Лигу чемпионов, а не в национальную команду», – приводит слова Самедова RT.

Добавим, что в текущем сезоне 31-летний Смолов отыграл 27 матчей, забил 11 голов и отдал три голевых паса.