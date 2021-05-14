Сергей Ташуев: В матче с «Ахматом» Тедеско не будет думать об уходе из «Спартака»

Бывший наставник «Краснодара» Сергей Ташуев поделился ожиданиями от предстоящего матча «Спартака» против «Ахмата» в рамках 30-го тура РПЛ.

«Главная задача красно-белых – раскрепоститься и играть в свой футбол. Если команда будет думать о том, как сохранить ничью, и надеяться на ошибки соперника, то могут возникнуть проблемы. «Ахмат» играет достаточно агрессивно, располагает скоростными футболистами. У них с настроем точно проблем не будет. Так что для «Спартака» легкой прогулки однозначно не ожидается», – цитирует Ташуева «RT на русском».

Напомним, все матчи 30-го тура начнутся в 14.00 (мск). В параллельной встрече «Локомотив» примет на своем поле «Урал» из Екатеринбурга.