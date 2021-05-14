Александр Самедов: «Локомотив» с максимальным настроем подойдет к матчу с «Уралом»

Бывший полузащитник «Локомотива», Спартака» и сборной России Александр Самедов поделился ожиданиями от предстоящего матча железнодорожников с «Уралом».

«Конечно, победа в Кубке отняла немало эмоций. Но игроки понимают, за что сражаются в чемпионате. Все же место в Лиге чемпионов очень значимо и для клуба, и для его болельщиков. Думаю, что ребята с максимальным настроем подойдут к матчу с «Уралом». Кто больше достоин места в Лиге чемпионов? Сложно сказать. И у «Спартака», и у «Локомотива» были и подъемы, и спады. Турнирная таблица покажет, кто достоин, – приводит слова Самедова RT.

Напомним, все матчи 30-го тура начнутся в 14.00 (мск). В параллельной встрече «Спартак» сыграет в Грозном против «Ахмата».