Джеррард признан лучшим тренером сезона в чемпионате Шотландии

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард стал лучшим тренером сезона в шотландской премьер-лиге. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Под руководством английского специалиста «джерс» стали чемпионами Шотландии, не проиграв ни одного матча, и лишь шесть раз сыграли вничью.

Напомним, 40-летний наставник возглавляет команду с 2018 года.

Добавим, в последнем туре нынешнего сезона «Глазго» сыграет с «Абердином». Встреча состоится 15 мая и начнется в 14:30 по московскому времени.