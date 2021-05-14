Источник: «Зенит» интересуется тренером «Порту» Консейсау

«Зенит» заинтересован в услугах главного тренера «Порту» Сержиу Консейсау, сообщает Record.

По данным источника, помимо клуба из Санкт-Петербурга за португальским специалистом следят итальянский «Милан» и французский «Марсель».

Отметим, 45-летний Консейсау завершил футбольную карьеру в 2009 году, перейдя на тренерскую работу. В качестве наставника он дважды приводил «Порту» к победе в чемпионате Португалии: в сезонах 2017/18 и 2019/20. В нынешнем сезоне Консейсау вместе с командой добрался до четвертьфинала Лиги чемпионов.

Что касается «Зенита», то в данный момент команду тренирует российский специалист Сергей Семак, при котором клуб трижды подряд стал чемпионом РПЛ.