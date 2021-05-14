Тренер «Челси» получит 175 миллионов евро на летние трансферы

Главный тренер «Челси» Томас Тухель получит около 175 миллионов евро на усиление состава. Об этом сообщает The Sun.

Как отмечается в источнике, приоритетным для команды в летнее трансферное окно является приобретение форварда. Лондонцы, в частности, заинтересованы в покупке Ромелу Лукаку из «Интера» и Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии».

За два тура до окончания чемпионата Англии «Челси» располагается на четвертом месте, имея в активе 64 очка. Подопечные Тухеля сохраняют шансы на вторую строчку, которую занимает «МЮ» (70 очков), третьим идет «Лестер» (66). Лидирует с большим отрывом «Манчестер Сити» (80 очков).