Сергей Семак: Подходим к заключительному матчу сезона в хорошем настроении

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал задачи, которые стоят перед его командой на 30-й тур чемпионата России.
«Подходим к заключительному матчу сезона в хорошем настроении. Основную цель выполнили, теперь важно решить другие вопросы – кому-то дать поиграть, кого-то подготовить к выступлению в сборной. Болельщикам можно ждать хорошей игры. Спортивную составляющую никто не отменял: любой команде всегда хочется побеждать. Ротация, естественно, будет. Игроки, не получившие полноценный отпуск в прошлом году, получили возможность отдохнуть, все остальные готовятся к матчу», – цитирует Семака пресс-служба клуба.
Ранее сообщалось, что «Зенит» интересуется кандидатурой главного тренера «Порту» Сержиу Консейсау.
источник: ФК «Зенит»