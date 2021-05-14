Лингард признан лучшим игроком месяца в АПЛ (видео)

Хавбек «Вест Хэма» Джесси Лингард стал лучшим игроком английской премьер-лиги по итогам апреля. Об этом сообщает официальный сайт АПЛ.
Отметим, что в минувшем месяце англичанин отличился четырьмя мячами.
Помимо Лингарда, на приз также претендовали Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Стюарт Даллас («Лидс»), Мейсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед»), Келечи Ихеаначо («Лестер»), Матеус Перейра («Вест Бромвич»), Аллан Сен-Максимен («Ньюкасл») и Крис Вуд («Бернли»).
Добавим, что в голосовании принимали участие болельщики, капитаны 20 клубов АПЛ и несколько футбольных экспертов.
Напомним, Лингард выступает за лондонский клуб на правах аренды из «Манчестер Юнайтед».
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источник: АПЛ