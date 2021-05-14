Агент Рыбуса: Мацей останется в «Локомотиве», несмотря на возможный приход Тикнизяна

Футбольный агент Мариуш Пекарски, представляющий интересы защитника «Локомотива» Мацея Рыбуса, заявил, что поляк не покинет команду, даже если железнодорожники купят игрока ЦСКА Наира Тикнизяна.

«Несмотря на то, что появляются новости, что левый защитник ЦСКА Наир Тикнизян близок к переходу в «Локомотив», могу с уверенностью сказать, что Мацея это никак не коснется. У него контракт до следующего лета. Он точно доиграет в «Локо» до этого времени», - приводит слова Пекарски Sport24.

Добавим, что в этом сезоне Рыбус провел 37 матчей, забил один мяч и сделал четыре результативные передачи. На счету Тикнизяна 33 игры, гол и ассист.