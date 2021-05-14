Ловрен не сыграет в матче «Зенита» против «Тамбова»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил о состоянии защитника команды Деяна Ловрена накануне 30-го тура, в котором питерцы сыграют против «Тамбова».
«Ловрен не выйдет на поле в Саранске, потому что он занимается по индивидуальной программе. После двух недель восстановления была надежда, что он уже готов играть, но реабилитация пошла чуть медленнее, чем ожидалось. Самое важное для него – быть готовым к Евро», – цитирует Семака клубный сайт.
Напомним, 31-летний футболист не принимал участия в пяти последних поединках «Зенита».
источник: ФК «Зенит»