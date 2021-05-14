Промес и Вилена попали в расширенный состав сборной Нидерландов

Пресс-служба Королевского футбольного союза Нидерландов опубликовала расширенный состав сборной Нидерландов, вызванный для подготовки к чемпионату Европы, состоящий из 34 человек.
В него попали футболист «Спартака» Квинси Промес и игрок «Краснодара» Тонни Вилена.
🆕 Timber & Gakpo— OnsOranje (@OnsOranje) May 14, 2021
🔙 Karsdorp & El Ghazi
This is the provisional squad for #EURO2020!
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Напомним, что Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 11 городах Европы, сборная Нидерландов проведет все свои матчи группового этапа на стадионе «Йохан Кройф Арена» в Амстердаме.