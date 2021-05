Промес и Вилена попали в расширенный состав сборной Нидерландов

Пресс-служба Королевского футбольного союза Нидерландов опубликовала расширенный состав сборной Нидерландов, вызванный для подготовки к чемпионату Европы, состоящий из 34 человек.

В него попали футболист «Спартака» Квинси Промес и игрок «Краснодара» Тонни Вилена.

🆕 Timber & Gakpo

🔙 Karsdorp & El Ghazi



This is the provisional squad for #EURO2020!



ℹ️ https://t.co/siOfazabtE. pic.twitter.com/c1JdsE6z9V