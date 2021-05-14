«Локомотив» предложит новый контракт Гильерме

Московский «Локомотив» готовит новый контракт для голкипера команды Маринато Гильерме. Об этом сообщает Sport24, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

«В клубе считают его одним из лидеров и ключевым игроком. По мнению руководства железнодорожников, Гилерме - лучший вратарь России на данный момент», – сообщил источник.

Напомним, 35-летний Гильерме в нынешнем сезоне РПЛ провел 24 матча, пропустив 29 голов. При этом голкипер в 13 играх оставлял ворота «сухими», что является лучшим показателем в чемпионате России.

Добавим, что вратарь не был включен в расширенный состав сборный России для подготовки к чемпионату Европы-2020.