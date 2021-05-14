«Локомотив» получил лицензию УЕФА для выступления в еврокубках

Московский «Локомотив» получил лицензию УЕФА для выступления в турнирах под эгидой организации в следующем сезоне. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Отметим, что железнодорожники уже гарантированно выступят в Лиге Европы, так как они завоевали Кубок России.

Также «Локомотив» имеет шансы подняться на второе место в РПЛ, дающее право участвовать в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Для этого подопечным Марко Николича в заключительном туре чемпионата России требуется одержать победу над «Уралом», а московский «Спартак» должен потерпеть поражение от «Ахмата».

Встречи состоятся 16 мая и начнутся в 14:00 по московскому времени.

Помимо этого, железнодорожники получили лицензию Российского футбольного союза (РФС) на участие в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и Кубка России в сезоне-2021/22.