Гинтарас Стауче: Черчесов со времен «Спартака» ни в чем не изменился

Тренер вратарей сборной России Гинтарас Стауче поделился мнением о Станиславе Черчесове, возглавляющем национальную команду.

«C «Жемчужины» сложился наш тренерский штаб вместе Ромащенко и Паниковым. А Черчесов приглашал меня еще в «Спартак», сотрудничество началось именно тогда. Что касается вопроса, то глобально он ни в чем не изменился. Такой же человек. Весь в работе, все отдаст за команду - за игроков, за персонал. Она для Саламовича как семья», - приводит слова специалиста Sport24.

Напомним, что Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала ЧМ-2018, а также вышла на Евро-2020, который пройдет этим летом.