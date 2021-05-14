ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Болгария - Первая лига 1-й тайм, 28' Этыр 0 Ботев В 0 П1 1.90 Х 2.95 П2 4.50
Португалия - Сегунда 18:30 УД Оливейренсе 0 Академику 0
Италия - Серия А 19:00 Умана Рейер 0 Динамо Сассари 0
Болгария - Первая лига 20:00 Монтана 0 Славия С 0 П1 2.70 Х 3.00 П2 2.65
Италия - Серия А 20:00 Олимпия Милан 0 Доломити Энерг 0
Италия - Серия А 21:45 Виртус Болонья 0 Тревизо 0
Италия - Серия А 21:45 Бриндизи 0 Триест 0
Испания - Сегунда 22:00 Эспаньол 0 Картахена 0 П1 1.70 Х 3.50 П2 5.80
Англия - Премьер-лига 22:00 Ньюкасл Юнайте 0 Манчестер Сити 0 П1 11.0 Х 5.70 П2 1.30
14 мая 16:27
автор: Александр Шульгин

Чалханоглу может перейти в «Ювентус»

Турецкий полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу может стать игроком туринского «Ювентуса».

Как сообщает Calciomercato, многое зависит от того, какой из клубов станет участником Лиги чемпионов по итогам нынешнего сезона.

Руководство «россонери» предлагает игроку, чей контракт истекает этим летом, новое соглашение с зарплатой в четыре миллиона евро.

Сам футболист планирует получать не менее пяти миллионов, и туринский клуб готов платить ему такие деньги.

В том случае, если «красно-черные» пробьются в групповой этап Лиги чемпионов, «Милан» будет готов увеличить предложение.

В свою очередь, если туринцы окажутся за бортом турнира, в клубе могут произойти серьезные кадровые перестановки. В том числе, могут уйти руководители, которые хотят подписать турка.

В нынешнем сезоне Чалханоглу провел 38 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей.

За два тура до конца чемпионата Италии «Милан» занимает третье место, «Ювентус» - пятый.

источник: Calciomercato.com
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Две передачи россиян помогли "Сент-Луису" победить "Миннесоту""Like Центр" Аяза Шабутдинова привлек инвестиции от основателя "Партии Еды" Михаила Перегудова"Оттава" одолела "Торонто", у Зайцева гол и пасРумынка, которая свела с ума фотографов и мужчин. ФотоГуберниев назвал самую красивую спортсменку РоссииУткин — об избиении Фетисова
На кого ставить, если вам приснился поезд? Эксперт и капперка дают прогнозы на матчи «Спартака», ЦСКА, «Юве», «Барсы» и «Монако»
Евгений Медведь и Виолетта Золотая Ставочка поспорили об исходах матчей «Ахмат» - «Спартак», «Динамо» - ЦСКА, «Барселона» - «Сельта», «Ювентус» - «Интер» и «Монако» - «Ренн».
Нагучев ставит против Дортмунда и Мюнхена, Орзул — на Роналду и Зидана. Битва полов #10
"Плеймейкер" представляет десятый, заключительный выпуск "Битвы полов": перед каждыми футбольными выходными телекомментатор Роман Нагучев и телеведущая Мария Орзул дают прогнозы на пять матчей ведущих национальных чемпионатов.
Проваливаем третьи периоды. Болевые точки сборной России за неделю до старта ЧМ-2021
Сборная России потерпела первое поражение в Евротуре-2020/21, уступив в Праге финнам – 1:4.
30-й тур РПЛ: ни одной бесплатной трансляции, все судьи и комментаторы
16 мая пройдут заключительные восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о 30-м туре.
Николай Наумов: Смолов — человек настроения, как Дзюба. То на Лопыревой женится, то опубликует нецензурщину
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от победы железнодорожников в финале Кубка России над «Крыльями Советов» (3:1).
Смолова — в сборную, Николичу – контракт, «Крылья» — это сила. Пять выводов после финала Кубка России
Финал Кубка России, в котором «Локомотив» победил «Крылья Советов» - 3:1, убедил «Плеймейкер» в следующем.
Жизнь налаживается: забили шесть питерских голов, ждем крутого защитника. Выводы по матчу Россия — Швеция
Наша сборная стартовала на «Чешских играх» с победы 6:4, которая вселила оптимизм в преддверии стартующего 21 мая ЧМ-2021 в Риге.
«А о чем его тогда спрашивать? О Сирии, о выборах Трампа?» История одного прерванного интервью Капризова
Это сейчас Кирилл Капризов - любимец болельщиков «Миннесоты», новое русское лицо НХЛ и один из главных ньюсмейкеров заокеанского профессионального спорта. Но были времена, когда он никому в США и Канаде не был интересен. Воспоминаниями с «Плеймейкером» делится бывший пресс-атташе молодежной сборной России Петр Терещенков.
«У нас в хоккее как в итальянском футболе: каждая бабушка — тренер сборной». Большой разговор с агентом, часть 1
Известный хоккейный агент Алексей Дементьев специально для «Плеймейкера» прокомментировал заявку сборной России на заключительный этап Евротура (в первой части интервью) и оценил перспективы команды Валерия Брагина на стартующем 21 мая в Риге ЧМ-2021 (во второй).
«Захарян в расширенном списке? Ничего себе…» Мостовой — о заявке сборной России на Евро-2020
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказал «Плеймейкеру» мнение о расширенной заявке на чемпионат Европы, которую огласил 11 мая Станислав Черчесов.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Этап мирового тура по кёрлингу среди мужских команд «WTC Murom Classic». 27-30.04.2021

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика