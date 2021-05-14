Чалханоглу может перейти в «Ювентус»

Как сообщает Calciomercato, многое зависит от того, какой из клубов станет участником Лиги чемпионов по итогам нынешнего сезона.

Руководство «россонери» предлагает игроку, чей контракт истекает этим летом, новое соглашение с зарплатой в четыре миллиона евро.

Сам футболист планирует получать не менее пяти миллионов, и туринский клуб готов платить ему такие деньги.

В том случае, если «красно-черные» пробьются в групповой этап Лиги чемпионов, «Милан» будет готов увеличить предложение.

В свою очередь, если туринцы окажутся за бортом турнира, в клубе могут произойти серьезные кадровые перестановки. В том числе, могут уйти руководители, которые хотят подписать турка.