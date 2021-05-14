Роман Терюшков: Если «Спартаку» не понадобятся Мирзов и Глушенков, «Химки» вступят в переговоры

Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал о планах оставить на постоянной основе в «Химках» полузащитников Резиуана Мирзова и Максима Глушенкова, арендованных у московского «Спартака».

«Мы пока не выходили на переговоры. Пройдет последний тур чемпионата, дальше будем смотреть. В «Спартаке» будет новый тренер, игроки в любом случае вернутся в стан этой команды.

А там уже как новый тренер решит, нужны ли ему Резиуан и Максим, будут ли они в составе команды, будут ли вписываться в концепцию игры. Если не будут, мы будем возобновлять переговоры», - приводит слова Терюшкова «РИА Новости».

Отметим, что в нынешнем сезоне Мирзов провел 19 матчей, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. На счету Глушенкова два мяча в шести играх.

Добавим, «Химки» в чемпионате России располагаются на восьмой строчке, набрав 44 очка.