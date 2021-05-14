Ибрагимович может пропустить чемпионат Европы

Шведский нападающий итальянского «Милана» Златан Ибрагимович рискует не принять участия в чемпионате Европы по футболу из-за последствий травмы.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, Ибрагимович консультировался по поводу травмы колена со специалистом, который уже оперировал его ранее.

В настоящий момент принимается решение, насколько футболисту необходимо хирургическое вмешательство.

В том случае, если шведу придется делать операцию, сроки восстановления не позволят ему принять участие в чемпионате Европы в составе сборной Швеции.

Напомним, форвард получил травму колена в матче 35-го тура итальянской серии А против туринского «Ювентуса» (3:0).