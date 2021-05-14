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14 мая 17:41
автор: Степан Шереметьев

Боярский - о желании Аршавина стать президентом «Зенита»: Это должно совпадать с интересами клуба

Ранее бывший футболист петербургского команды заявил, что не отказался бы от поста руководителя клуба.

Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал желание Андрея Аршавина стать президентом петербургской команды.

«Аршавин - это замечательный спортсмен. Желаю ему всего хорошего. А по поводу его желания стать президентом «Зенита» - оно должно совпадать с интересами клуба.

Я тоже хотел бы стать президентом «Зенита», но это зависит не от меня. Если Аршавин принесет пользу команде как управленец - хорошо. Если нет, тогда зачем это нужно?», - приводит слова Боярского «СЭ».

Напомним, что в составе «Зенита» Аршавин становился трехкратным чемпионом России, победителем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.

источник: «Спорт-Экспресс»
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