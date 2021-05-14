Боярский - о желании Аршавина стать президентом «Зенита»: Это должно совпадать с интересами клуба

Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал желание Андрея Аршавина стать президентом петербургской команды.

«Аршавин - это замечательный спортсмен. Желаю ему всего хорошего. А по поводу его желания стать президентом «Зенита» - оно должно совпадать с интересами клуба.

Я тоже хотел бы стать президентом «Зенита», но это зависит не от меня. Если Аршавин принесет пользу команде как управленец - хорошо. Если нет, тогда зачем это нужно?», - приводит слова Боярского «СЭ».

Напомним, что в составе «Зенита» Аршавин становился трехкратным чемпионом России, победителем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.