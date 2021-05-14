Тренер студенческой лиги, назвавший арбитра Гитлером, дисквалифицирован на 10 месяцев

Контрольно-дисциплинарный комитет Национальной студенческой футбольной лиги (КДК НСФЛ) принял решение дисквалифицировать на 10 месяцев главного тренера команды Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) Виктора Зубченко за угрозы в адрес судьи. Об этом сообщает официальный сайт НСФЛ.

«За «публичное некорректное высказывание, оскорбление, в том числе в средствах массовой информации, унижающее достоинство и/или деловую репутацию НСФЛ, судей, официальных лиц и других участников соревнований» – дисквалифицировать Виктора Зубченко на 10 месяцев», – говорится в заявлении лиги.

Также специалист заплатит 30 тысяч рублей штрафа.

Напомним, 15 апреля 2021 года Зубченко дал резонансное интервью после матча против Калмыцкого государственного университета (КалмГУ). Тренер ростовской команды сравнил судью с Гитлером и сказал, что готов выстрелить в него.