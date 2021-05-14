Александр Алаев: На российский футбол смотрят с завистью

«Мы пытались найти конкурента и думали, кто еще проводит все соревнования в этом сезоне. Если смотреть глобально, РФС в это тяжёлое время проводит тренировочные занятия, детские и женские турниры, чемпионаты по мини-футболу и пляжному футболу.

На нас смотрят с завистью, потому что во многих странах запрещены даже тренировки», - цитирует руководителя «Р-Спорт».

Напомним, РПЛ является одной из немногих европейских лиг, где на матчи допускаются зрители.

На данный момент заполнять арены разрешено на 50 процентов от их общей вместимости с учетом соблюдения социальной дистанции.