Юрген Клопп: Не припомню сезона, когда мои команды ни за что бы не боролись в концовке

«Со мной редко случалось, что мои команды лидировали бы с большим отрывом от соперников, так что я уже привык быть в роли преследователя.

В то же время, не припомню сезонов, когда мои подопечные в последних турах ни за что бы не боролись», - цитирует немецкого специалиста «Sky Sports».

Напомним, в матче 36-го тура АПЛ «Ливерпуль» на выезде обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:2 и сохранил шансы на попадание в Лигу чемпионов.

За два тура до конца чемпионата мерсисайдцы занимают пятое место, отставая от идущего четвертым лондонского «Челси» на четыре очка и имея одну игру в запасе.