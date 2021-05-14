«ПСЖ» хочет приобрести Салаха в случае ухода Мбаппе

Руководство «Пари Сен-Жермен» заинтересовано в подписании нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

По информации ESPN, французский клуб готов приобрести 28-летнего египтянина в случае, если летом команду покинет Килиан Мбаппе. Однако приоритетом для парижан является сохранение французского форварда в своем составе на следующий сезон.

Салах выступает за «Ливерпуль» с июля 2017 года. В общей сложности он провел за «мерсисайдцев» 200 матчей, забил 124 гола и отдал 46 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 110 миллионов евро.