«Манчестер Юнайтед» готов включить Лингарда в сделку по переходу Санчо

«Манчестер Юнайтед» и дортмундская «Боруссия» могут совершить обмен полузащитниками в летнее трансферное окно.

Согласно информации The Sun, английский клуб продолжает попытки подписать хавбека Джейдона Санчо и готов включить в данную сделку Джесси Лингарда, чтобы сбить цену на игрока «шмелей».

Ранее сообщалось, что немецкая команда рассчитывает получить за своего футболиста не менее 100 миллионов евро.

Санчо перешел в «Боруссию» в августе 2017 года – в нынешнем сезоне на его счету 16 забитых мячей и 19 результативных передач в 36 матчах. Его контракт истекает 30 июня 2023-го.

Что касается Лингарда, то зимой этого года 28-летний англичанин на правах аренды присоединился к «Вест Хэму». Хавбек провел 13 встреч, забил девять голов и отдал четыре ассиста.