«Манчестер Сити» составил шорт-лист нападающих на замену Агуэро

«Манчестер Сити» продолжает поиски форварда после того, как Серхио Агуэро объявил о своем уходе из команды по окончании нынешнего сезона.

Как утверждает The Times, руководство «горожан» готово в следующее трансферное окно подписать одного из четырех нападающих: Эрлинга Холанда («Боруссия» Дортмунд), Гарри Кейна («Тоттенхэм»), Лаутаро Мартинеса («Интер») и Андре Силву («Айнтрахт»).

Напомним, что в нынешнем сезоне подопечные Хосепа Гвардиолы досрочно стали победителями чемпионата Англии, а также Кубка английской лиги. Также английский клуб вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет против «Челси». Встреча состоится 29 мая в Порту.