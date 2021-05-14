«Реал» проявляет интерес к Ндомбеле

Центральный полузащитник «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле может стать игроком «Реала» летом 2021 года, сообщает Football Insider.

Согласно информации источника, мадридский клуб считает 24-летнего француза отличным вариантом усиления своей средней линии по окончании текущего сезона.

Сам футболист готов покинуть стан лондонцев в случае, если новый главный тренер «шпор», который станет известен этим летом, одобрит его трансфер в другую команду.

Ндомбеле перешел в «Тоттенхэм» в июле 2019 года из «Лиона» за 60 миллионов евро. В нынешнем сезоне он принял участие в 44 матчах, забив шесть голов и отдав четыре ассиста. Его контракт истекает летом 2025-го.