В Санкт-Петербурге не считают, что приезд иностранцев повлияет на эпидемиологическую обстановку

«До чемпионата Европы еще достаточно много времени, Роспотребнадзор и другие надзорные органы ситуацию отслеживают. Понятно, что то количество болельщиков, которое приедет в Санкт-Петербург, никак на эпидемиологическую обстановку и на нагрузку системы здравоохранения не повлияет, потому что в любом случае это не больше, чем несколько десятков тысяч», - приводит ТАСС слова председателя городского комитета здравоохранения Дмитрия Лисовца.

Напомним, чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы.

Санкт-Петербург примет семь матчей: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинал, который состоится 2 июля.

Все матчи пройдут на домашней арене «Зенита», вмещающей 68 тысяч зрителей.

На время проведения Евро трибуны разрешено заполнять на 50 процентов.