«Манчестер Юнайтед» намерен усилить позицию центрального защитника этим летом

«Манчестер Юнайтед» составил список из игроков на усиление позиции центрального защитника в летнее трансферное окно, утверждает Sky Sports.

По информации источника, руководство «манкунианцев» находится в поисках партнера в центре обороны для капитана команды Гарри Магуайра. На данный момент «красные дьяволы» рассматривают кандидатуры трех футболистов: Кристиан Ромеро («Аталанта»), Свена Ботмана («Лилль») и Жюля Кунде («Севилья»).

Отметим, что в нынешнем сезоне вместе Магуайром в центре защиты «МЮ» чаще всего выходил Виктор Линделеф, отыгравший 43 матча. Также в обойме английской команды находятся Эрик Байи и Аксель Туанзебе, которые пользуются меньшим доверием со стороны главного тренера клуба Оле-Гуннара Сульшера. На двоих футболисты провели 34 встречи.